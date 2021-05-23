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«Это операция спецслужб». Подняли в небо МИГ-29, прервали авиарейс, чтобы задержать журналиста?
Источник материала: Партизан
«Это операция спецслужб».
Офис Светланы Тихановской требует начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
В воскресенье в Минске после сообщения о минировании приземлился самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины-Вильнюс. Этим рейсом летел Роман Протасевич — главный редактор телеграм-канала, признанного экстремистским белорусскими властями. Его задержали при повторной проверке документов.
— Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича, —считает Светлана Тихановская. — Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов. Только за это его признали террористом, и только за это сейчас в Беларуси Роману может угрожать смертная казнь.
Мы уже сообщили в офис Ryanair и Международную организацию гражданской авиации, потребовав начать расследование по факту произошедшего и принять меры вплоть до исключения Беларуси из ICAO.
По мнению Светланы Тихановской, с сегодняшнего дня ни один человек, который совершает полет над Беларусью, не может быть уверен в своей безопасности.
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Узьняўшы ў неба «МіГ», каб пасадзіць самалёт з Пратасевічам ў Менску, рэжым, па-першае, паставіў пад пагрозу жыцьці дзесяткаў пасажыраў, а па-другое, асэнсавана і сьвядома пайшоў на дыскрэдатацыю Беларусі праз міжнародны скандал.
Усё гэта чарговы раз пацьвярджае: Лукашэнку цікавяць толькі ўлада і помста апанентам.
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«Это операция спецслужб». Тихановская о задержании Протасевича после аварийной посадки Ryanair в Минске
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