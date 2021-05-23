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Детали задержания Протасевича: подозрительный «лысый» и конфликт с пассажиром

23.05.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Детали задержания Протасевича: подозрительный «лысый» и конфликт с пассажиром
Роман Протасевич
23 мая борт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, был посажен в Минске. Пилоты самолёта заявили об угрозе минирования. После посадки пассажиров отправили на дополнительный досмотр, во время которого был задержан блогер и фотограф Роман Протасевич — участник команды Светланы Тихановской, а в прошлом — редактор крупного телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским.

Перед вылетом Роман успел рассказать друзьям, что в аэропорту Афин к нему проявлял «нездоровый интерес» русскоязычный мужчина средних лет, подтянутый, с лысиной. Он был одет в майку, тканевые светлые штаны, а в руках держал кожаный чемоданчик. Мужчина пытался сфотографировать документы Протасевича, а затем развернулся и ушёл, хотя был следующим в очереди на регистрацию.

А представители аэропорта Вильнюса рассказали о том, что на борту самолёта произошел конфликт между членом экипажа и пассажиром. По словам одного из пассажиров рейса, экипаж не объяснил причину посадки — было объявлено, что нужно «сидеть и ждать».

Светлана Тихановская уже прокомментировала задержание одного из участников своей команды:

«Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича. Режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных белорусских независимых телеграм-каналов».
 
Теги: Минск
 
 
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На борту самолёта произошел конфликт между членом экипажа и пассажиром.
 
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