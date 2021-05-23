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Самолет Ryanair с помощью истребителя заставили сесть в Минске. На борту находился Роман Протасевич

23.05.2021 16:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Самолет Ryanair с помощью истребителя заставили сесть в Минске. На борту находился Роман Протасевич
Иллюстративное фото
В аэропорту Минска, резко изменив курс, приземлился самолет Афины-Вильнюс.

Сообщение о минировании не подтвердилось. Зато появилась информация, что на борту был Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали телеграмм-канал, признанный в Беларуси экстремистским.

После того, как в минском аэропорту совершил посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, появилась также информация о движении в сторону аэропорта пожарных машин и микроавтобусов ЦОУ МЧС.

Журналистам Onliner в пресс-службе Национального аэропорта сказали, что пилоты подали сообщение о минировании.

Самолет Ryanair с помощью истребителя заставили сесть в Минске. На борту находился Роман Протасевич

Пассажиров направили на повторный досмотр.

Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что сигнал о минировании не подтвердился. Но сказать, когда самолет полетит по маршруту, не смогли. Ведь «продолжаются проверочные мероприятия, которые предусмотрены в таких случаях».

Позже телеграмм-канал ГУБОПиК написал о задержании в аэропорту Минска Романа Протасевича.

Как сообщил телеграм-канал Пул первого, для сопровождения пассажирского самолета в минский аэропорт был поднят в небо истребитель МиГ-29. Отмечается, что это было сделано по поручению Лукашенко.

Роман Протасевич, как и Степан Путило, был объявлен в межгосударственный розыск. Протасевича и Путило обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342, а также в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130) УК. Их внесли в «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».
 
Теги: Минск
 
 
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