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Самолет Ryanair с помощью истребителя заставили сесть в Минске. На борту находился Роман Протасевич
Источник материала: UDF
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Сообщение о минировании не подтвердилось. Зато появилась информация, что на борту был Роман Протасевич, объявленный Следственным комитетом в розыск вместе со Степаном Путило. Они делали телеграмм-канал, признанный в Беларуси экстремистским.
После того, как в минском аэропорту совершил посадку самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, появилась также информация о движении в сторону аэропорта пожарных машин и микроавтобусов ЦОУ МЧС.
Журналистам
Пассажиров направили на повторный досмотр.
Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что сигнал о минировании не подтвердился. Но сказать, когда самолет полетит по маршруту, не смогли. Ведь «продолжаются проверочные мероприятия, которые предусмотрены в таких случаях».
Позже телеграмм-канал ГУБОПиК написал о задержании в аэропорту Минска Романа Протасевича.
Как сообщил телеграм-канал Пул первого, для сопровождения пассажирского самолета в минский аэропорт был поднят в небо истребитель МиГ-29. Отмечается, что это было сделано по поручению Лукашенко.
Роман Протасевич, как и Степан Путило, был объявлен в межгосударственный розыск. Протасевича и Путило обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342, а также в разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130) УК. Их внесли в «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности».
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Это было сделано по личному поручению Лукашенко.
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