Задержан Роман Протасевич

Для того, чтобы задержать журналиста Романа Протасевича, власти Беларуси провели целую спецоперацию.

Если верить сообщениям в телеграм-каналах, Протасевич возвращался из Греции в Литву, но заметил в аэропорту слежку. Однако на самолет он сел, а уже через час борт внезапно сменил траекторию полета и приземлился в Минске, дав сигнал бедствия.

Позднее стало известно, что на борту произошел конфликт как раз в тот момент, когда ближайшим аэропортом для срочной посадки был минский.