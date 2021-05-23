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Задержан Роман Протасевич

23.05.2021 16:55 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Для того, чтобы задержать журналиста Романа Протасевича, власти Беларуси провели целую спецоперацию.

Если верить сообщениям в телеграм-каналах, Протасевич возвращался из Греции в Литву, но заметил в аэропорту слежку. Однако на самолет он сел, а уже через час борт внезапно сменил траекторию полета и приземлился в Минске, дав сигнал бедствия.

Позднее стало известно, что на борту произошел конфликт как раз в тот момент, когда ближайшим аэропортом для срочной посадки был минский.

Роман Протасевич внесен в список лиц, причастных к терроризму. Он был объвлен в розыск, а Следственный комитет Беларуси отправил документы на экстрадицию основателя экстремистского телеграм-канала Степана Путило и редактора Романа Протасевича в Польшу.

 
Теги: Минск
 
 
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Для того, чтобы задержать журналиста Романа Протасевича, власти Беларуси провели целую спецоперацию.
 
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