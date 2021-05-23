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Задержан Роман Протасевич
Источник материала: БДГ
Для того, чтобы задержать журналиста Романа Протасевича, власти Беларуси провели целую спецоперацию.
Если верить сообщениям в телеграм-каналах, Протасевич возвращался из Греции в Литву, но заметил в аэропорту слежку. Однако на самолет он сел, а уже через час борт внезапно сменил траекторию полета и приземлился в Минске, дав сигнал бедствия.
Позднее стало известно, что на борту произошел конфликт как раз в тот момент, когда ближайшим аэропортом для срочной посадки был минский.
Роман Протасевич внесен в список лиц, причастных к терроризму. Он был объвлен в розыск, а Следственный комитет Беларуси
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Для того, чтобы задержать журналиста Романа Протасевича, власти Беларуси провели целую спецоперацию.
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