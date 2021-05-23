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«Эй, Ryanair! Где твоя реакция?!»
Источник материала: Партизан
От Ryanair потребовали объяснений после посадки самолета в Минске. Пользователи сети обрушились с критикой на авиакомпанию Ryanair после того, как ее самолет, на борту которого находился создатель признанного в Беларуси иностранной экстремистской организацией Роман Протасевич, приземлился в Минске. В комментариях к последнему посту компании в Instagram от нее потребовали объяснений.
Многие пользователи начали задавать под публикацией вопросы о том, как Ryanair могла допустить произошедшее. «Почему вы сделали это?» — спрашивали они. «Сколько заплатили вашим пилотам?» — упрекали другие.
Пользователи также потребовали международного расследования по делу Протасевича.
Но, надо признать, что есть и те, кто восхищен операцией белорусских спецслужб. Их реакцию приводят некоторые официльные медиа, в частности,
«Задержание Протасевича – это блестящая, красивая, сложная, продолжающая лучшие традиции оперативного искусства советского КГБ работа белорусского ЧК. Крутые!». Российский общественный деятель, инициатор преследования Алексея Навального Сергей Карнаухов.
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От Ryanair потребовали объяснений после посадки самолета в Минске. Пользователи сети обрушились с критикой на авиакомпанию Ryanair после того, как ее самолет, на борту...
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