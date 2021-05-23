Самолет Афины – Вильнюс приземлился в Минске из-за сообщений о бомбе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины – Вильнюс, приземлился в национальном аэропорту Минска после получения сообщения о минировании борта, передает телеканал «МИР 24».

«Пилоты сообщили о минировании. Самолет успешно приземлился, информация о минировании не подтвердилась», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Весь багаж пассажиров был подвергнут тщательному осмотру. По окончании всех необходимых процедур лайнер вылетит по маршруту.