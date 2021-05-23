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Минобороны Беларуси прокомментировало инцидент с самолетом Ryanair

23.05.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая ― Sputnik. Экипаж истребителя, который вылетел сопровождать самолет компании Ryanair, получил задачу контроливать и, в случае необходимости, помочь гражданскому судну безопасно приземлиться, сообщил начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич.

"Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1", - цитирует Гурцевича пресс-служба Минобороны.

 
Теги: Минск
 
 
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