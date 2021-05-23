Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Орфография революции: о новом правописании и роли в политике

Зачем вообще изменяют правописание и каким бы оно было без революционной реформы? Обсуждаем с главным редактором "Грамоты.ру" Владимиром Пахомовым.

Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".

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