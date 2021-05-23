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Орфография революции: о новом правописании и роли в политике
23.05.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
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Как происходила орфографическая реформа 1917-1918 годов? Ее правда придумали большевики? Почему убрали некоторые буквы и какую роль сыграло исключение твердого знака...
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