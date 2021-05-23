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Врач о состоянии Ромы, спасшего брата на пожаре: без ИВЛ пока не справляемся
23.05.2021 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 мая – Sputnik. Продолжается оперативное лечение Романа Когодовского, мальчику делают трансплантации, сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации БСМП Лариса Золотухина в эфире телеканала ОНТ.
Рома Когодовский получил серьезные травмы – ожоги более 60% поверхности тела - в конце апреля, спасая из огня своего двухлетнего брата в деревне Сидоровичи (Минская область). Родителей в момент пожара дома не было.
"Продолжается оперативное лечение, продолжаются этапные пластики, убираются глубокие поражения обожжённой ткани. Выполняются трансплантации", - отметила Золотухина.
По ее словам, мальчик сам ест, общается с мамой на разработанном ими "своем" языке. "Это просто язык звуков, это даже не жесты", - пояснила врач.
Как ранее
Рома все еще находится на искусственной вентиляции легких. "Без нее пока мы не справляемся", - констатировала Золотухина.
Роман Когодовский находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП, он уже перенос несколько этапов операций по кожной пластике.
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Мальчик, вынесший брата во время пожара, находится в сознании и даже придумал свой язык для общения с матерью.
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