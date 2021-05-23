Врач о состоянии Ромы, спасшего брата на пожаре: без ИВЛ пока не справляемся

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 мая – Sputnik. Продолжается оперативное лечение Романа Когодовского, мальчику делают трансплантации, сообщила заведующая отделением анестезиологии и реанимации БСМП Лариса Золотухина в эфире телеканала ОНТ.

Рома Когодовский получил серьезные травмы – ожоги более 60% поверхности тела - в конце апреля, спасая из огня своего двухлетнего брата в деревне Сидоровичи (Минская область). Родителей в момент пожара дома не было.

"Продолжается оперативное лечение, продолжаются этапные пластики, убираются глубокие поражения обожжённой ткани. Выполняются трансплантации", - отметила Золотухина.

По ее словам, мальчик сам ест, общается с мамой на разработанном ими "своем" языке. "Это просто язык звуков, это даже не жесты", - пояснила врач.

Как ранее отмечали в Минздраве, Рома реагирует на речь, мама читает ему книги, иногда он смотрит мультфильмы.

Рома все еще находится на искусственной вентиляции легких. "Без нее пока мы не справляемся", - констатировала Золотухина.

Роман Когодовский находится в Республиканском ожоговом центре на базе БСМП, он уже перенос несколько этапов операций по кожной пластике.