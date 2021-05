«Беспрэцэдэнтнае здарэньне. Гнюсная акцыя». Рэакцыя афіцыйнай Літвы на прымусовую пасадку самалёта Ryanair

Источник материала: Свабода

Прэзыдэнт Літвы Гітанас Наўседа выступіў з заявай з нагоды сёньняшняга здарэньня:

«Сёньня пасажырскі самалёт, які ляцеў у Вільню, быў прымусова пасаджаны ў Менску падуладнай беларускаму рэжыму службай. Паводле першапачатковых зьвестак, сілы беларускага рэжыму затрымалі прадстаўнік беларускай апазыцыі Рамана Пратасевіча, якому ў Літве нададзены прытулак і які ляцеў у Вільню.

Я патрабую, каб беларускі рэжым неадкладна вызваліў затрыманага і дазволіў яму, як і ўсім астатнім пасажырам самалёта, працягваць рэйс у Вільню. Я заклікаю саюзьнікаў у NATO і ЭЗ неадкладна адрэагаваць на пагрозу, якую беларускі рэжым стварае міжнароднай грамадзянскай авіяцыі. Міжнародная супольнасьць павінна прыняць неадкладныя захады, каб прадухіліць паўтарэньне падобных інцыдэнтаў. Я буду гаварыць пра гэта на Эўрапейскай радзе, якая пачнецца заўтра ў Брусэлі», — напісаў прэзыдэнт Літвы.

Раней ён напісаў у Твітэры:

«Беспрэцэдэнтнае здарэньне! Цывільны пасажырскі самалёт, які ляцеў у Вільню, быў прымусова пасаджаны ў Менску. Беларускі палітычны актывіст і заснавальнік @NEXTA_EN быў на борце. Ён арыштаваны. За гэтай гнюснай акцыяй стаіць беларускі рэжым. Патрабую неадкладнага вызваленьня Рамана Пратасевіча!»

Міністар замежных справаў Літвы Габрыелюс Ландсбергіс напісаў у Фэйсбуку:

«Трывожныя навіны пра прымусовую пасадку ў Менску міжнароднага рэйсу з Атэнаў у Вільню. Мы працуем зь міжнароднымі партнэрамі, каб гарантаваць бясьпечнае вяртаньне ўсіх падарожнікаў у Вільню».

