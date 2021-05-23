Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж

Источник материала: Onliner «Колонна BMW покидает пределы столицы и движется по направлению к Слуцку», — такие заметки можно было прочитать вчера, 22 мая, в социальных сетях и мессенджерах. Причиной массовой миграции стал слет любителей этой марки, организованный BMWclub Chicago. Это событие собрало единомышленников из многих городов Беларуси. Желающие принять участие в слете преодолевали значительные расстояния в 300—400 км. И не удивительно, что на площадке оказались даже ребята из Москвы.

Слет проходил на предпочтительном расстоянии от населенных пунктов — в 40 км от Минска по Слуцкому шоссе, чтобы не доставлять неудобств окружающим.









Мероприятие было анонсировано заблаговременно и носило характер уютной домашней тусовки с обилием конкурсов, кальяном и шашлыком. Пока одни состязались за звание самого «сочного» выхлопа, самого красивого авто, дрифтили и сжигали покрышки, другие безмятежно наслаждались солнечной погодой, сидя в удобном кресле, время от времени переворачивая мясо на углях.

















Общение на подобного рода мероприятиях проходит на всем понятном языке. Редкий гость не поддержит беседу и не поинтересуется, что же скрывается под твоим капотом, какие доработки сделаны и какие планы на будущее.



















Небольшое ДТП на парковке с участием двух автомобилей не вызвало бурю негодования, хотя и внесло в мероприятие долю пикантности, заставляющей вспомнить клише «BMW — это диагноз». К счастью, никто не пострадал, кроме железа. Владельцы решили вопрос мирным путем, на спокойных тонах в голосе. Никому не хотелось нарушать воцарившееся спокойствие и дружелюбие на площадке.











