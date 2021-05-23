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Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж

23.05.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Колонна BMW покидает пределы столицы и движется по направлению к Слуцку», — такие заметки можно было прочитать вчера, 22 мая, в социальных сетях и мессенджерах. Причиной массовой миграции стал слет любителей этой марки, организованный BMWclub Chicago. Это событие собрало единомышленников из многих городов Беларуси. Желающие принять участие в слете преодолевали значительные расстояния в 300—400 км. И не удивительно, что на площадке оказались даже ребята из Москвы.

Слет проходил на предпочтительном расстоянии от населенных пунктов — в 40 км от Минска по Слуцкому шоссе, чтобы не доставлять неудобств окружающим.

Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж

Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж

Мероприятие было анонсировано заблаговременно и носило характер уютной домашней тусовки с обилием конкурсов, кальяном и шашлыком. Пока одни состязались за звание самого «сочного» выхлопа, самого красивого авто, дрифтили и сжигали покрышки, другие безмятежно наслаждались солнечной погодой, сидя в удобном кресле, время от времени переворачивая мясо на углях.

Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж

Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж




Общение на подобного рода мероприятиях проходит на всем понятном языке. Редкий гость не поддержит беседу и не поинтересуется, что же скрывается под твоим капотом, какие доработки сделаны и какие планы на будущее.

Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж

Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж





Небольшое ДТП на парковке с участием двух автомобилей не вызвало бурю негодования, хотя и внесло в мероприятие долю пикантности, заставляющей вспомнить клише «BMW — это диагноз». К счастью, никто не пострадал, кроме железа. Владельцы решили вопрос мирным путем, на спокойных тонах в голосе. Никому не хотелось нарушать воцарившееся спокойствие и дружелюбие на площадке.

Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж

Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж

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Встреча клуба BMW не обошлась без ДТП. Фоторепортаж

 
Теги: Минск
 
 
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«Колонна BMW покидает пределы столицы и движется по направлению к Слуцку», — такие заметки можно было прочитать вчера, 22 мая, в социальных сетях и мессенджерах....
 
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