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Минобороны РБ: Вначале запрос на посадку в Минске, затем - МиГ-29

23.05.2021 17:33 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Министерство обороны Беларуси настаивает на версии, что изначально от пилотов рейса Rynair Афина-Вильнюс поступил запрос на посадку самолета, получившего сообщение о минировании, и лишь заем было принято решение отправить на сопровождение (читай – конвой) «заминированного» самолета МиГ-29 ВВС РБ.

«Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность №1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение», -заявил в своем комментарии первый заместителя командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич.

«После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи. Дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и, в случае необходимости, оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку на аэродром Минск-2», - продолжил Гурцевич, не уточняя, каким образом рядом летящий МиГ может помочь с безопасной посадкой заминированному самолету.

«После того, как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования», - продолжил Гурцевич.

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство обороны Беларуси настаивает на версии, что изначально от пилотов рейса Rynair Афина-Вильнюс поступил запрос на посадку самолета, получившего сообщение...
 
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