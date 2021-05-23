ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Путин встретится с Лукашенко на следующей неделе

23.05.2021 17:33 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Президент России Владимир Путин встретится с Лукашенко на следующей неделе в Сочи, сообщают российские СМИ.

«На предстоящей неделе в Сочи к Путину приедет Лукашенко. Приоритетные вопросы он ранее описал на саммите Евразийского союза, ярко высказавшись об ограничении передвижения граждан национальными границами», - говорится в официальном сообщении.

Это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года.

Лукашенко на саммите ЕАЭС в онлайне посетовал, что страны содружества зря ограничивают межгосударственное перемещение людей.

«Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда», — заявил пенсионер.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин встретится с Лукашенко на следующей неделе в Сочи, сообщают российские СМИ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минобороны Беларуси прокомментировало инцидент с самолетом Ryanair
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by