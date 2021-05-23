В Италии с высоты почти 1,5 км упала кабина фуникулера - 12 человек погибших





© AFP 2020 / HANDOUT





сообщают РИА Новости со ссылкой на горноспасательную и спелеологическую службу северной области Пьемонт. Ранее сообщалось, что два ребенка после крушения в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина вертолетами. В Италии фуникулер сорвался с канатной дороги, при крушении погибли 12 человек,РИА Новости со ссылкой на горноспасательную и спелеологическую службу северной области Пьемонт. Ранее сообщалось, что два ребенка после крушения в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина вертолетами.





По данным службы, работы на месте крушения почти завершены, начато опознание погибших.





Падение фуникулера произошло на канатной дороге, проложенной между Стрезой и горой Монтероне. На момент крушения кабина находилась на высоте почти полторы тысячи метров. Фуникулер сорвался вниз в 300 метрах от вершины горы.





Турин, куда госпитализировали пострадавших детей, находится в 140 км от коммуны Стреза – населенного пункта в регионе Пьемонт, на северо-западе Италии.





На сайте канатной дороги отмечается, что фуникулер вновь начал работать лишь месяц назад. До этого канатная дорога была закрыта из-за локдауна.



