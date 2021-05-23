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В Италии с высоты почти 1,5 км упала кабина фуникулера - 12 человек погибших
Источник материала: Партизан
Инцидент произошел на северо-западе страны. Кабина двигалась по канатной дороге, соединяющей коммуну Стреза и гору Монтероне.
© AFP 2020 / HANDOUT
В Италии фуникулер сорвался с канатной дороги, при крушении погибли 12 человек,
По данным службы, работы на месте крушения почти завершены, начато опознание погибших.
Падение фуникулера произошло на канатной дороге, проложенной между Стрезой и горой Монтероне. На момент крушения кабина находилась на высоте почти полторы тысячи метров. Фуникулер сорвался вниз в 300 метрах от вершины горы.
Турин, куда госпитализировали пострадавших детей, находится в 140 км от коммуны Стреза – населенного пункта в регионе Пьемонт, на северо-западе Италии.
На сайте канатной дороги отмечается, что фуникулер вновь начал работать лишь месяц назад. До этого канатная дорога была закрыта из-за локдауна.
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Инцидент произошел на северо-западе страны. Кабина двигалась по канатной дороге, соединяющей коммуну Стреза и гору Монтероне.
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