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В Италии с высоты почти 1,5 км упала кабина фуникулера - 12 человек погибших

23.05.2021 17:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел на северо-западе страны. Кабина двигалась по канатной дороге, соединяющей коммуну Стреза и гору Монтероне.


© AFP 2020 / HANDOUT

В Италии фуникулер сорвался с канатной дороги, при крушении погибли 12 человек, сообщают РИА Новости со ссылкой на горноспасательную и спелеологическую службу северной области Пьемонт. Ранее сообщалось, что два ребенка после крушения в тяжелом состоянии доставлены в больницу Турина вертолетами.


По данным службы, работы на месте крушения почти завершены, начато опознание погибших.

Падение фуникулера произошло на канатной дороге, проложенной между Стрезой и горой Монтероне. На момент крушения кабина находилась на высоте почти полторы тысячи метров. Фуникулер сорвался вниз в 300 метрах от вершины горы.

Турин, куда госпитализировали пострадавших детей, находится в 140 км от коммуны Стреза – населенного пункта в регионе Пьемонт, на северо-западе Италии.

На сайте канатной дороги отмечается, что фуникулер вновь начал работать лишь месяц назад. До этого канатная дорога была закрыта из-за локдауна.
 
 
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Инцидент произошел на северо-западе страны. Кабина двигалась по канатной дороге, соединяющей коммуну Стреза и гору Монтероне.
 
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