Вечное небо: 25 лет назад летчик Владимир Карват погиб, уводя самолет от домов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Спас сотни жизней ценой своей. В этот день 25 лет назад летчик Владимир Карват совершил подвиг в Барановичах. Во время испытаний он увел падающий самолет от деревень. Пилот стал первым, кто получил звание «Герой Беларуси» – посмертно, передает корреспондент Ольга Баранова узнала детали у сослуживцев пилота.

«Крайний вылет, в авиации всегда говорят «крайний», был 16 мая. А последний, 23-го, так и не записан». – «На базу он не вернулся». – «Да».

«Вовка был летчиком от бога», вспоминает товарища Владимира Карвата Петр Трухан. Тот полет он может описать поминутно. Учебно-тренировочный вылет. Борт номер 29 поднялся в небо ровно в 22:44. Через 10 минут произошло крушение. Позже установят: причина – пожар в закабинном отсеке.

«Особенность Су-27 в том, что в закабинном отсеке нет датчика сигнала по пожару. Если бы был, то он бы спасся», –считает Трухан.

«Самолет неуправляемый». Это были последние слова Владимира Карвата. Команда «катапультироваться» прозвучала несколько раз. Сделать это летчику первого класса просто не хватило времени – до последнего отводил истребитель от деревень. Владимиру Карвату было 37 лет.

«Кабинный отсек полностью в канаве. И Карват Володя в кабине сидел, как живой. До момента падения и когда он узнал, прошло где-то минут пять-шесть. Он боролся с самолетом. Он знал, что под ним деревня: огоньки же видны», – сказал пилот.

Поступить иначе летчик не мог. Негласное правило авиации: погибай сам, но спасай других. Теперь его имя носит школа в родном Бресте. Здесь же создан музей. Почти 300 экспонатов: фотографии, форма, наручные часы и даже медицинская карта. Учился легко, но за отметками не гнался. Ему прочили карьеру в футболе. Но мечтой мальчишки было небо. И он поступил в Армавирское высшее военно-авиационное училище.

«На выпускной вечер Володя ехал уже со своей будущей женой Ниной Кирилловной Семенюк. Молодую семью отправили в Хабаровский край в летный поселок Калинка. Там они задержались на 13 лет, там родились их дети дочь Екатерина и сын Вячеслав», – рассказала руководитель школьного музея Елена Китленко.

Он стал Героем Беларуси. Это высшую награду подполковнику авиации присвоили первому в истории суверенной страны. Посмертно. В музее копия медали, оригинал хранится у жены Нины Кирилловны. Она редко дает интервью. До сих пор тяжело переживает утрату.

Подвиг летчика помнят и спустя 25 лет. Стипендию имени Карвата получают лучшие курсанты авиационного факультета Военной академии. Его фамилией названы улицы. А на месте гибели летчика, возле деревни Арабовщина, установлен памятный знак. Вокруг поле и бескрайнее небо, без которого Владимир Карват не представлял свою жизнь.

За несколько дней до годовщины подвига Владимира Карвата в Барановичах произошло крушение военного самолета . Летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко отвели самолет от жилых зданий и погибли.

Героизму пилотов посвящены фильмы, книги, спектакли. Песня «Огромное небо» – одна из самых пронзительных в советской эстраде. Она о том, как летчики увели неуправляемый самолет от города, спасли сотни людей ценой своей жизни. Стихи написал Роберт Рождественский, песню исполняла Эдита Пьеха.