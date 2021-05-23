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Вечное небо: 25 лет назад летчик Владимир Карват погиб, уводя самолет от домов
23.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Спас сотни жизней ценой своей. В этот день 25 лет назад летчик Владимир Карват совершил подвиг в Барановичах. Во время испытаний он увел падающий самолет от деревень. Пилот стал первым, кто получил звание «Герой Беларуси» – посмертно, передает корреспондент Ольга Баранова узнала детали у сослуживцев пилота.
«Крайний вылет, в авиации всегда говорят «крайний», был 16 мая. А последний, 23-го, так и не записан». – «На базу он не вернулся». – «Да».
«Вовка был летчиком от бога», вспоминает товарища Владимира Карвата Петр Трухан. Тот полет он может описать поминутно. Учебно-тренировочный вылет. Борт номер 29 поднялся в небо ровно в 22:44. Через 10 минут произошло крушение. Позже установят: причина – пожар в закабинном отсеке.
«Самолет неуправляемый». Это были последние слова Владимира Карвата. Команда «катапультироваться» прозвучала несколько раз. Сделать это летчику первого класса просто не хватило времени – до последнего отводил истребитель от деревень. Владимиру Карвату было 37 лет.
Поступить иначе летчик не мог. Негласное правило авиации: погибай сам, но спасай других. Теперь его имя носит школа в родном Бресте. Здесь же создан музей. Почти 300 экспонатов: фотографии, форма, наручные часы и даже медицинская карта. Учился легко, но за отметками не гнался. Ему прочили карьеру в футболе. Но мечтой мальчишки было небо. И он поступил в Армавирское высшее военно-авиационное училище.
Он стал Героем Беларуси. Это высшую награду подполковнику авиации присвоили первому в истории суверенной страны. Посмертно. В музее копия медали, оригинал хранится у жены Нины Кирилловны. Она редко дает интервью. До сих пор тяжело переживает утрату.
Подвиг летчика помнят и спустя 25 лет. Стипендию имени Карвата получают лучшие курсанты авиационного факультета Военной академии. Его фамилией названы улицы. А на месте гибели летчика, возле деревни Арабовщина, установлен памятный знак. Вокруг поле и бескрайнее небо, без которого Владимир Карват не представлял свою жизнь.
За несколько дней до годовщины подвига Владимира Карвата в Барановичах произошло
Героизму пилотов посвящены фильмы, книги, спектакли. Песня «Огромное небо» – одна из самых пронзительных в советской эстраде. Она о том, как летчики увели неуправляемый самолет от города, спасли сотни людей ценой своей жизни. Стихи написал Роберт Рождественский, песню исполняла Эдита Пьеха.
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Пилот стал первым, кто получил звание «Герой Беларуси» – посмертно.
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