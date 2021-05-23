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Минобороны: экипаж МиГ-29 получил задачу помочь гражданскому судну совершить безопасную посадку в Минске

23.05.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министерство обороны Беларуси прокомментировало информацию о сопровождении самолета Ryanair, который сел в Минске, сообщает БелаПАН.

 

Минобороны: экипаж МиГ-29 получил задачу помочь гражданскому судну совершить безопасную посадку в Минске
Посадка МиГ-29. Фото: Сергей Коньков / fotokto.ru.

 

«Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность № 1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение», — цитирует пресс-служба Минобороны первого заместителя командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Андрея Гурцевича.

По его словам, «после того как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи».

Заместитель командующего также отметил, что «дежурный экипаж получил задачу осуществлять контроль и в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну осуществить безопасную посадку» в аэропорт Минска. «После того как гражданское судно осуществило посадку, дежурный экипаж, выполнив задачу, осуществил посадку на аэродроме базирования», — добавил Гурцевич.

«Военно-воздушные силы и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-либо форс-мажорных обстоятельств», — заявил замглавы Минобороны.

Правозащитники сообщили о задержании Романа Протасевича, летевшего на борту самолета Ryanair по маршруту Афины — Вильнюс. Этому предшествовало сообщение телеграм-канала «Пул Первого» о том, что самолет приземлился в Минске после того, как поступила информация о его заминировании. В этот момент борт находился почти над границей с Литвой. По информации телеграм-канала, «обратились к Минску, чтобы приняли самолет», и Александр Лукашенко «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать».

Сообщается, что по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская назвала инцидент «операцией спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича». Она обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием начать расследование произошедшего.

 

 

 
Теги: Минск
 
 
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Министерство обороны Беларуси прокомментировало информацию о сопровождении самолета Ryanair, который сел в Минске, сообщает БелаПАН.  
 
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