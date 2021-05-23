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Представитель аэропорта Минск: после досмотра пассажиров самолета Ryanair будет принято решение о вылете

23.05.2021 18:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

После досмотра службой безопасности пассажиров самолета Ryanair будет принято решение о вылете, сообщил в эфире телканала ОНТ начальник смены Национального аэропорта Минск Максим Кияков.

 

Представитель аэропорта Минск: после досмотра пассажиров самолета Ryanair будет принято решение о вылете
Самолет Ryanair в Минске. Фото читателя портала delfi.lt.

 

«Пассажиров 123. Они на данный момент находятся в транзитной зоне, где проходят досмотр службой авиационной безопасности. Соответственно, после прохождения всех этих процедур командиром будет принято решение о вылете», — сообщил он.

В свою очередь литовское издание Delfi.lt со ссылкой на руководителя отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта Лину Бейшене сообщает, что самолет из Афин должен был приземлиться в Вильнюсе в 13:00 по местному времени, но экипаж принял решение посадить самолет в Минске. «Насколько мне известно, между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт. Самолет успешно приземлился. Другой официальной информации у нас нет», — сказала Бейшине.

Правозащитники сообщили о задержании Романа Протасевича, летевшего на борту самолета Ryanair по маршруту Афины — Вильнюс. Этому предшествовало сообщение телеграм-канала «Пул Первого»о том, что самолет приземлился в Минске после того, как поступила информация о его заминировании. В этот момент борт находился почти над границей с Литвой. По информации телеграм-канала, «обратились к Минску, чтобы приняли самолет» и Александр Лукашенко «дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать».

Также сообщается, что по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29, который сейчас «дожидается, пока завершатся необходимые проверочные мероприятия, чтобы сопроводить самолет до границы с Литвой».

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская назвала инцидент «операцией спецслужб по захвату самолета — ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича». Она обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с требованием начать расследование произошедшего.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал инцидент «беспрецедентным событием». Как он написал в Tvitter, «гражданский пассажирский самолет, летевший в Вильнюс, был принудительно приземлен в Минске. Белорусский политический активист был в самолете. Он арестован. За отвратительными действиями стоит режим. Срочно требую освободить Романа Протасевича!»

 
Теги: Минск
 
 
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После досмотра службой безопасности пассажиров самолета Ryanair будет принято решение о вылете, сообщил в эфире телканала ОНТ начальник смены Национального...
 
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