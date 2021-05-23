Президент Литвы требует освобождения Протасевича

Источник материала: АФН

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить задержанного в Минске редактора Романа Протасевича.

"Гражданский самолет, который летел в Вильнюс, был вынужденно посажен в Минске. Белорусский политический активист и основатель канала "Нехта" был в самолете. Он арестован. За этой акцией стоит белорусский режим. Я требую незамедлительно освободить Романа Протасевича", - написал Науседа в своем телеграм-канале, передает Интерфакс-Запад .