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Президент Литвы требует освобождения Протасевича
Источник материала: АФН
Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить задержанного в Минске редактора Романа Протасевича.
"Гражданский самолет, который летел в Вильнюс, был вынужденно посажен в Минске. Белорусский политический активист и основатель канала "Нехта" был в самолете. Он арестован. За этой акцией стоит белорусский режим. Я требую незамедлительно освободить Романа Протасевича", - написал Науседа в своем телеграм-канале, передает
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Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить задержанного в Минске редактора Романа Протасевича.
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