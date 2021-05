У выніку спецаперацыі затрыманы Раман Пратасевіч. Галоўнае

Источник материала: Белсат

Пасажырскі рэйс, на якім ляцеў вядомы журналіст і блогер Раман Пратасевіч, зрабіў вымушаную пасадку ў Менску. Блогер затрыманы спецслужбамі. Belsat.eu распавядае, хто такі Пратасевіч і ў чым яго абвінавачваюць.

Самалёт Ryanair, які выконваў рэйс з Афінаў у Вільню, развярнуўся ў раёне Ліды і накіраваўся ў Нацыянальны аэрапорт «Менск», дзе зрабіў пасадку. Пралятая над тэрыторыяй Беларусі пілоты падалі аварыйны сігнал, на мапе flightradar24.com рэйс быў пазначаны чырвоным колерам.

Прэс-служба менскага аэрапорту сцвярджае пра тое, што пілоты падавалі сігнал пра мініраванне борту. Тэлеграм-канал «Пул первого» паведамляе, што па даручэнні Лукашэнкі для суправаджэння пасажырскага самалёта ў неба быў узняты знішчальнік. «Цяпер МіГ-29 чакае, пакуль завершацца неабходныя праверачныя мерапрыемствы, каб суправадзіць самалёт да мяжы з Літвой», – дадалі ў набліжаным да прэс-службы Лукашэнкі тэлеграм-канале. Пазней у менскім аэрапорце заявілі, што ў выніку агляду паведамленне аб мініраванні не пацвердзілася.

Дагэтуль невядома, адкуль узялася інфармацыя аб «мініраванні». Літоўскі бок заяўляе, што інфармацыі наконт паведамленняў пра бомбу яны не атрымлівалі, піша 15min.lt Прадстаўніца аддзела камунікацый Літоўскага міжнароднага аэрапорта Ліна Бейшэне пацвердзіла парталу Delfi , што самалёт з Афінаў павінен быў прызямліцца ў Вільні ў 13:00, але экіпаж прыняў рашэнне пасадзіць самалёт у Менску. «Наколькі мне вядома, паміж чальцамі экіпажа і пасажырам адбыўся канфлікт», – адзначыла яна.

На борце самалёта Афіны-Вільня быў Раман Пратасевіч. Выглядае на тое, што вымушаная пасадка самалёта ў Менску была справакаваная беларускімі спецслужбамі менавіта дзеля таго, каб затрымаць апазіцыйнага блогера.

Рэдакцыя ТГ-канала «Беларусь головного мозга» паведамляе, што Раман Пратасевіч паспеў паведаміць, што ў аэрапорце Афінаў заўважыў нездаровая цікавасць з боку расейскамоўнага мужчыны сярэдніх гадоў, падцягнутага, з лысінай. У адной майцы, тканкавых светлых штанах і з скураным чамаданам. Мужчына спрабаваў зняць на камеру дакументы Рамана, затым разгарнуўся і сышоў, хоць быў наступным у чарзе на праверку дакументаў.

Раман Пратасевіч – вядомы журналіст і блогер. Упершыню імя Рамана Пратасевіча прагучала ў інфармацыйнай прасторы ў 2011 годзе, калі ён у 16-гадовым узросце трапіў пад пераслед за ўдзел у маўклівых акцыях пратэсту і быў адлічаны з Ліцэю БНТУ. У 2011-2014 гг. Пратасевіча неаднаразова затрымлівалі за тое, што ён адміністраваў апазіцыйныя суполкі ў сацсетках і прымаў удзел у пратэставых акцыях.

Пратасевіч вучыўся на журналісцкім факультэце БДУ, але быў адлічаны, як ён сам распавядаў, па палітычных матывах. Раман на працягу некалькіх гадоў супрацоўнічаў з шэрагам недзяржаўных выданняў, у тым ліку «Радыё Свабода» і «Еўрарадыё». У студзені 2020 года Пратасевіч з’ехаў у Польшу і заявіў, што будзе прасіць там прытулак, бо ў Беларусі можа трапіць пад палітычна матываваны крымінальны пераслед. Эміграцыя Рамана была звязаная са «справай Чудзянцова», сябрам якога ён зʼяўляўся.

У Польшчы Раман Пратасевіч стаў рэдактарам тэлеграм-канала «NEXTA». Восенню 2020 года на хвалі масавых пратэстаў спецслужбы Аляксандра Лукашэнкі завочна выставілі яму абвінавачванне паводле арт. 293 («Арганізацыя масавых беспарадкаў»), арт. 130 («Распальванне варожасці») і арт. 342 («Арганізацыя і рыхтаванне дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак»), Пратасевіч і Сцяпан Пуціла былі абвешчаны ў вышук. Следчы камітэт абвінаваціў блогераў у тым, што ў тэлеграм-канале размяшчаліся «заклікі да пратэстаў, блакавання дарог, забастовак, каардынацыі несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў з указаннем канкрэтных месцаў правядзення, а таксама маршрутаў перасоўвання». СК накіраваў у Польшчу дакументы на экстрадыцыю Пуцілы і Пратасевіча.

У лістападзе КДБ унёс блогераў у «тэрарыстычны спіс» , аднак афіцыйна абвінавачванне ў тэрарызме Пратасевічу не выстаўлялі. Таму пакуль што няма падставаў сцвярджаць, што блогеру пагражае ў Беларусі смяротнае пакаранне.

Пратасевіч сышоў з пасады рэдактара тэлеграм-канала «NEXTA» ў верасні 2020 года. У сакавіку 2021 года блогер стаў рэдактарам папулярнага тэлеграм-канала «Беларусь головного мозга».

Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа назваў здарэнне з самалётам у небе над Беларуссю «беспрэцэдэнтнай падзеяй» і «агіднай акцыяй».

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk . Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested.