|
Реакция: «Диктаторы не остановятся ни перед чем, чтобы остаться у власти»
23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Лидеры мнений – о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Принудительная посадка пассажирского самолета в Минске, для того, чтобы задержать Романа Протасевича, очередной вызов всему миру. Я остаюсь при мысли, что следующим шагом будет физическое уничтожение врагов режима в европейских странах».
«Мы все – заложники».
«Мне одной непонятно, как военный истребитель мог оказать помощь гражданскому судну?».
Думаю, на фоне такой эйфарыі спецслужбы паспрабуюць праварочваць спецаперацыі і за мяжой. Наўрад ці яны, канечне, дабяруцца да Ціханоўскай ці Пуцілы, але ўсім іншым варта задумацца пра ўласную бяспеку і ў Вільні, і ў Варшаве».
Все, что можно помыслить, может произойти – и мы же понимаем, что страховочные веревки (а были ли они, или нам только казалось, что были?) в виде законов, конвенций, гарантий и пр. – обрезаны. Все мы тут висим над пропастью.
Надежды только на чудо природы: кустик, твердый камень под ногой, пещерку... Кто-то должен уцелеть».
Тем, кто этого не понимает, советую задуматься и попробовать представить, чем это всем нам грозит. Охре***шие диктаторы Лукашенко и Путин не остановятся ни перед чем, чтобы остаться у власти».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры мнений – о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair, следовавшего в Вильнюс.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)