Реакция: «Диктаторы не остановятся ни перед чем, чтобы остаться у власти»

Источник материала: Салiдарнасць

Лидеры мнений – о принудительной посадке в Минске пассажирского самолета Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.





Павел Усов , политолог: «Беларусь превращается в большой Донбасс, черная зона для международного права и безопасности. Чтобы бороться с врагами, Лукашенко уже готов сбивать самолеты.

Принудительная посадка пассажирского самолета в Минске, для того, чтобы задержать Романа Протасевича, очередной вызов всему миру. Я остаюсь при мысли, что следующим шагом будет физическое уничтожение врагов режима в европейских странах».

Светлана Мурашко , финансовый консультант:

«Мы все – заложники».

«Мне одной непонятно, как военный истребитель мог оказать помощь гражданскому судну?».

Змитер Панковец , журналист: «Амаль упэўнены, што рэжыму дадзены перформанс сыдзе з рук. Канечне, будзе вялізны скандал, але ніхто не пойдзе на адмену рэйсаў над тэрыторыяй Беларусі. Дорага, ды і каму гэта патрэбна.

Думаю, на фоне такой эйфарыі спецслужбы паспрабуюць праварочваць спецаперацыі і за мяжой. Наўрад ці яны, канечне, дабяруцца да Ціханоўскай ці Пуцілы, але ўсім іншым варта задумацца пра ўласную бяспеку і ў Вільні, і ў Варшаве».





Сабина Брило , журналист: «Как говорится, «если ты думаешь, что он этого не сделает, значит, он это или уже сделал, или собирается сделать». Удивляться уже, кажется, не надо ничему.

Все, что можно помыслить, может произойти – и мы же понимаем, что страховочные веревки (а были ли они, или нам только казалось, что были?) в виде законов, конвенций, гарантий и пр. – обрезаны. Все мы тут висим над пропастью.

Надежды только на чудо природы: кустик, твердый камень под ногой, пещерку... Кто-то должен уцелеть».

Виталий Гринь , PR-консультант: «Напомните, кстати, что сделали с чуваками, которые сбили в 2014 году голландский Боинг MH17 с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту? Ах, да. Н-и-ч-е-г-о».

Андрей Стрижак , сооснователь Фонда солидарности: «Не летайте над Беларусью, не ездите в страны, которые выдают в Беларусь. Оценивайте риски».

Юлия Ауг , российская актриса: «Беларусь осуществила сегодня очень опасный прецедент. Имитирование на государственном уровне экстренной ситуации с целью посадки на своей территории пассажирского самолета, выполняющего международный рейс для задержания одного своего гражданина – это прямой вызов международному праву и мировому сообществу.

Тем, кто этого не понимает, советую задуматься и попробовать представить, чем это всем нам грозит. Охре***шие диктаторы Лукашенко и Путин не остановятся ни перед чем, чтобы остаться у власти».