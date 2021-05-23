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СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о минировании самолета

23.05.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс Афины—Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту «Минск».

На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено.

По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс Афины—Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет...
 
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