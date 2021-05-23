|
СК возбудил уголовное дело из-за сообщения о минировании самолета
Источник материала: Onliner
По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс Афины—Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту «Минск».
На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено.
По данному факту Октябрьским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч. 1 ст. 340 Уголовного кодекса.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс Афины—Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)