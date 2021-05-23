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Путин и Лукашенко встретятся на следующей неделе в Сочи

23.05.2021 18:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится в Сочи с Александром Лукашенко, сообщает «Россия 1».

 

Путин и Лукашенко встретятся на следующей неделе в Сочи
Путин и Лукашенко.

 

«На предстоящей неделе в Сочи к Путину приедет президент Белоруссии. Приоритетные вопросы он [Лукашенко] ранее описал на саммите Евразийского союза, ярко высказавшись об ограничении передвижения граждан национальными границами», — уточняется в сообщении.

Это будет уже третий визит Лукашенко в Россию с начала года.

Путин также проведет в Сочи на ближайшей неделе серию совещаний с руководством Вооруженных сил и совещание по экономическим вопросам. Кроме того, в начале недели у российского лидера запланирована встреча с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Лукашенко ранее заявил, что власти стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) зря ограничивают межгосударственное перемещение людей. «Евросоюз практически открылся для стран, которые в нем участвуют. А мы чего боимся? Мы уже законопатили наших людей в национальных границах, что дальше некуда», — заявил он.

 
 
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Президент России Владимир Путин на следующей неделе встретится в Сочи с Александром Лукашенко, сообщает «Россия 1».  
 
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