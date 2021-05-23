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Науседа призвал союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на инцидент с посадкой в Минске самолета

23.05.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Литвы обратился к международному сообществу.

"Я требую, чтобы белорусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему продолжить путь в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Я буду говорить об этом на заседании Совета Европы, начиная с завтрашнего дня в Брюсселе", - заявил Науседа.

В МИД Литвы сообщили, что ими был вызван временный поверенный в делах Беларуси: "От него потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета". 
МИД работает над установлением гражданства тех, кто летел рейсом Афины-Вильнюс, пишет smartpress.by
 
 
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