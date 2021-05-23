Только не Минск! Шведы отказались лететь на матч против «Юности» из-за ситуации в Беларуси





«Международная федерация хоккея ранее приняла решение не проводить мужской чемпионат мира по хоккею в Беларуси, а недавно Международная федерация биатлона IBU также перенесла запланированные на осень соревнования из Беларуси.





Основываясь на информации, которую мы имеем, мы не видим причин для какой-либо другой оценки. «Лександ» не будет играть в матче Лиги чемпионов, который запланирован в Минске . Мы не собираемся добиваться исключения «Юности» и будем принимать их дома, как и все другие команды», – сказал председатель «Лександа» Клас Бергстрем.





Напомним, 19 мая в Цюрихе прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22. Беларусь в этом турнире должен представлять чемпион страны, минская «Юность», и в соперники по группе ей определили шведский «Лександ», швейцарский «Фрибург-Готтерон» и чешский «Тршинец». Турнир стартует 26 августа, а расписание встреч будет опубликовано в ближайшие дни.