Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?

Почему эта продукция не подлежит обязательной сертификации в России, и как выбрать наименее токсичный материал?

На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

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