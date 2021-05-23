|
Токсичная отделка. Большинство стройматериалов опасны для здоровья?
23.05.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На эти и другие вопросы ответил заместитель начальника Управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.
Слушайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Радиоактивные газы, микроскопические осколки, канцерогены и токсины - далеко не полный список того, что могут выделять строительные и отделочные материалы. Даже,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)