Источник материала: Белсат

Улады Літвы пракаментавалі сітуацыю з вымушанай пасадкай самалёта Ryanair у Менску і затрыманнем блогера Рамана Пратасевіча.

Прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа назваў здарэнне з самалётам у небе над Беларуссю «беспрэцэдэнтнай падзеяй» і «агіднай акцыяй».

Unprecedented event! A civilian passenger plane flying to Vilnius was forcibly landed in #Minsk . Belarusian political activist & founder of @NEXTA_EN was on the plane. He is arrested.