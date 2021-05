«Акт дзяржаўнага тэрарызму»: лідар Еўрапейскай народнай партыі Дональд Туск пра інцыдэнт з самалётам Ryanair

Источник материала: Белсат

Палітык Дональд Туск, старшыня Еўрапейскай народнай партыі пракаментаваў надзвычайную сітуацыю з затрыманнем журналіста і блогера Рамана Пратасевіча.

«Лукашэнка стаў пагрозай ня толькі для грамадзян сваёй краіны, але і для міжнароднай бяспекі. Яго акт дзяржаўнага тэрарызму патрабуе неадкладнага і рашучага адказу ўсіх еўрапейскіх урадаў і інстытутаў».

Lukashenko has become a threat not only to his own citizens but also to international security. His act of state terrorism demands an immediate and tough reaction of all European governments and institutions.