Цифра дня. Сколько представителей медиа в Беларуси находятся в неволе

Источник материала: Салiдарнасць

Список пополнили сотрудники «Белсата» и Роман Протасевич.

По состоянию на 23 мая 30 представителей медиа Беларуси находятся в неволе. Сегодня этот список пополнил Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска .

Накануне, 21 мая, были задержаны технические работники студии, в которой телеканал «Белсат» записывал свою программу.

Здесь можно ознакомиться со списками журналистов, оказавшихся ща решеткой, а также адреса, по которым им можно написать письмо.

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