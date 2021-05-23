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Цифра дня. Сколько представителей медиа в Беларуси находятся в неволе

23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Список пополнили сотрудники «Белсата» и Роман Протасевич.

По состоянию на 23 мая 30 представителей медиа Беларуси находятся в неволе. Сегодня этот список пополнил Роман Протасевич, задержанный в аэропорту Минска.

Накануне, 21 мая, были задержаны технические работники студии, в которой телеканал «Белсат» записывал свою программу. 

Здесь можно ознакомиться со списками журналистов, оказавшихся ща решеткой, а также адреса, по которым им можно написать письмо.

«Мы продолжим работать». Что сейчас происходит с TUT.BY и в медиапространстве Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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Список пополнили сотрудники «Белсата» и Роман Протасевич.
 
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