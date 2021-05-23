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Цифра дня. Сколько представителей медиа в Беларуси находятся в неволе
23.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Список пополнили сотрудники «Белсата» и Роман Протасевич.
По состоянию на 23 мая 30 представителей медиа Беларуси находятся в неволе. Сегодня этот список пополнил Роман Протасевич,
Накануне, 21 мая,
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Список пополнили сотрудники «Белсата» и Роман Протасевич.
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