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Итальянцев Måneskin обвинили в употреблении наркотиков. Что происходит после «Евровидения»?

23.05.2021 19:17 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Традиционно «Евровидение» не обошлось без скандалов. Правда, началось все уже после того, как стал известен победитель конкурса: итальянцев Måneskin обвинили в употреблении наркотиков из-за видео во время трансляции из Роттердама, на котором вокалист группы Давид Дамиано наклоняется к столу. Сам итальянец ответил на эти обвинения. 

Скандал разгорелся после того, как испанский журналист опубликовал в своем Twitter вот это видео.

Правда, еще во время пресс-конференции победителя вокалист группы Дамиано заявил, что не употреблял наркотики, а собирал осколки разбитого стекла. Впрочем, это убедило не всех. Похожие скриншоты стали обильно появляться в интернете.

Итальянцев Måneskin обвинили в употреблении наркотиков. Что происходит после «Евровидения»?

Следом группа опубликовала заявление в своих социальных сетях. Музыканты заявили, что они шокированы обвинением Давида в употреблении наркотиков.

«Мы против наркотиков и никогда не употребляли кокаин. Мы готовы пройти тест, потому что нам нечего терять. Мы здесь для того, чтобы играть нашу музыку, мы счастливы победе на „Евровидении“ и хотим поблагодарить каждого, кто поддерживал нас. Рок-н-ролл никогда не умрет, мы любим вас», — сказано в заявлении группы.

Итальянцев Måneskin обвинили в употреблении наркотиков. Что происходит после «Евровидения»?

Напомним, сегодня ночью в Роттердаме завершился финал «Евровидения-2021», в котором принимали участие представители 26 стран. По результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса стали Måneskin из Италии. Они набрали 524 балла и опередили участников из Франции и Швейцарии.

Вот песня победителей.

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Традиционно «Евровидение» не обошлось без скандалов. Правда, началось все уже после того, как стал известен победитель конкурса: итальянцев Måneskin обвинили в...
 
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