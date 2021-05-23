Итальянцев Måneskin обвинили в употреблении наркотиков. Что происходит после «Евровидения»?

Источник материала: Onliner

Традиционно «Евровидение» не обошлось без скандалов. Правда, началось все уже после того, как стал известен победитель конкурса: итальянцев Måneskin обвинили в употреблении наркотиков из-за видео во время трансляции из Роттердама, на котором вокалист группы Давид Дамиано наклоняется к столу. Сам итальянец ответил на эти обвинения.

Скандал разгорелся после того, как испанский журналист опубликовал в своем Twitter вот это видео.

Confirmadísimo: el de Italia se ha metido una clencha delante de toda Europa #Eurovision pic.twitter.com/I6tI4Nu8zZ — David Sánchez de Castro (@SanchezdeCastro) May 22, 2021

Правда, еще во время пресс-конференции победителя вокалист группы Дамиано заявил , что не употреблял наркотики, а собирал осколки разбитого стекла. Впрочем, это убедило не всех. Похожие скриншоты стали обильно появляться в интернете.





Следом группа опубликовала заявление в своих социальных сетях. Музыканты заявили, что они шокированы обвинением Давида в употреблении наркотиков.

«Мы против наркотиков и никогда не употребляли кокаин. Мы готовы пройти тест, потому что нам нечего терять. Мы здесь для того, чтобы играть нашу музыку, мы счастливы победе на „Евровидении“ и хотим поблагодарить каждого, кто поддерживал нас. Рок-н-ролл никогда не умрет, мы любим вас», — сказано в заявлении группы.





Напомним, сегодня ночью в Роттердаме завершился финал «Евровидения-2021», в котором принимали участие представители 26 стран. По результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса стали Måneskin из Италии. Они набрали 524 балла и опередили участников из Франции и Швейцарии.

Вот песня победителей.