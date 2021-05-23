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Итальянцев Måneskin обвинили в употреблении наркотиков. Что происходит после «Евровидения»?
Источник материала: Onliner
Традиционно «Евровидение» не обошлось без скандалов. Правда, началось все уже после того, как стал известен победитель конкурса: итальянцев Måneskin обвинили в употреблении наркотиков из-за видео во время трансляции из Роттердама, на котором вокалист группы Давид Дамиано наклоняется к столу. Сам итальянец ответил на эти обвинения.
Скандал разгорелся после того, как испанский журналист опубликовал в своем Twitter вот это видео.
Правда, еще во время пресс-конференции победителя вокалист группы Дамиано
Следом группа опубликовала заявление в своих социальных сетях. Музыканты заявили, что они шокированы обвинением Давида в употреблении наркотиков.
«Мы против наркотиков и никогда не употребляли кокаин. Мы готовы пройти тест, потому что нам нечего терять. Мы здесь для того, чтобы играть нашу музыку, мы счастливы победе на „Евровидении“ и хотим поблагодарить каждого, кто поддерживал нас. Рок-н-ролл никогда не умрет, мы любим вас», — сказано в заявлении группы.
Напомним, сегодня ночью в Роттердаме завершился финал «Евровидения-2021», в котором принимали участие представители 26 стран. По результатам голосования жюри и зрителей победителем конкурса стали Måneskin из Италии. Они набрали 524 балла и опередили участников из Франции и Швейцарии.
Вот песня победителей.
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