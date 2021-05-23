Пассажиры приземлившегося самолета о Протасевиче: сказал, что ему грозит смертная казнь

Источник материала: Onliner

Незадолго до того, как силовики увезли Романа Протасевича в неизвестном направлении, тот сказал находившимся рядом пассажирам: «Мне грозит смертная казнь». Об этом со ссылкой на пассажиров сегодняшнего рейса Афины—Вильнюс сообщает литовское издание Delfi .

Краткий разговор с Протасевичем запомнили несколько пассажиров.

— Было много слухов. После внезапного маневра самолета один парень запаниковал, взялся за голову. Только тогда мы поняли почему. Никакого конфликта не было, до тех поворотов самолета не было скандалов, никто ни на кого не злился. Только когда парень узнал, что мы приземляемся, опешил. Нас всех четверых вывели, собаки все обнюхали. Этого парнишку отвели в сторону и вытряхнули все его вещи. Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он такой, и добавил: «Здесь меня ждет смертная казнь». Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял сотрудник органов, и вскоре они просто вывели его, — рассказал изданию мужчина, наблюдавший события вблизи.

По его словам, по форме было видно, что пассажиром заинтересовались не обычные сотрудники милиции. Люди, пробывшие в неведении несколько часов, слышат только одно — что им разрешат вернуться «скоро», но, по словам свидетеля, беседовавшего с Delfi, это «скоро» продолжается с самого конца досмотра.

Другой пассажир заверил Delfi, что люди, сидящие у окна, говорят, что уже видели Вильнюс.

— Во время полета внезапно объявили, что мы будем садиться в Минске. Самолет уже летел ниже, мы надеялись, что скоро приземлимся в Вильнюсе. Люди отреагировали спокойно, а этот задержанный журналист опешил и бросился к рюкзаку, — делится другой свидетель, внезапно увидевший задержание Романа Протасевича.

(будет дополнено)