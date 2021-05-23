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К расследованию инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске призывают в Австрии и Германии
Источник материала: Партизан
МИД Австрии призвал провести независимое международное расследование инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.
Как заявили в воскресенье в австрийском внешнеполитическом ведомстве, активист Роман Протасевич, находившийся на борту лайнера и задержанный белорусскими силовиками, должен быть освобожден.
«Тревожные сообщения о том, что самолет Ryanair был направлен в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам нужно независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», - говорится в заявлении австрийского МИД в
Также стало известно, что МИД ФРГ потребовал от Минска немедленного разъяснения ситуации вокруг рейса и задержания журналиста,
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МИД Австрии призвал провести независимое международное расследование инцидента с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.
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