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Сколько пассажиров Ryanair сопровождал МиГ-29
Источник материала: Партизан
По данным Минобороны Беларуси, для сопровождения самолета подняли в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29.
На борту находились 123 пассажира. Согласно последним данным, они - в транзитной зоне, где проходят досмотр Cлужбой авиационной безопасности.
В свою очередь в Литве заявили, что этим рейсом следовали около 170 пассажиров из 12 стран, включая более 90 литовских граждан,
По данным FlightRadar, самолет пролетел почти над всей территорией западной части Белоруссии и недалеко от границы с Литвой повернул в сторону Минска.
Напомним, Роман Протасевич — 26-летний белорусский активист, блогер и редактор каналов, признанных в Беларуси экстремистскими. В ноябре прошлого года Следственный комитет Беларуси завел против Протасевича уголовные дела по нескольким статьям. Он проходит обвиняемым по статье 293 УК («Массовые беспорядки»), статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и статье 130 УК («Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни»). Кроме того, в КГБ его внесли в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Также Роман был объявлен в межгосударственный розыск, причастных к террористической деятельности. Также Роман был объявлен в межгосударственный розыск.
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По данным Минобороны Беларуси, для сопровождения самолета подняли в воздух дежурный экипаж истребителя МиГ-29.
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