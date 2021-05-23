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Мужчина в Москве обменял билеты «банка приколов» на 1 млн российских рублей в банкомате
Источник материала: ОНТ
В Москве (Россия) мужчина поместил в банкомат фальшивые купюры из «банка приколов» на сумму 1 млн российских рублей. Средства были направлены на несколько карт, а после обналичены. Об этом 23 мая
Уточняется, что банкомат посчитал сувенирные деньги как настоящие.
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Фото: Pixabay
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В Москве (Россия) мужчина поместил в банкомат фальшивые купюры из «банка приколов» на сумму 1 млн российских рублей. Средства были направлены на несколько карт, а...
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