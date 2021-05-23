Мужчина в Москве обменял билеты «банка приколов» на 1 млн российских рублей в банкомате

Источник материала: ОНТ

В Москве (Россия) мужчина поместил в банкомат фальшивые купюры из «банка приколов» на сумму 1 млн российских рублей. Средства были направлены на несколько карт, а после обналичены. Об этом 23 мая информируют «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что банкомат посчитал сувенирные деньги как настоящие.

Правоохранители возбудили уголовное дело.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram