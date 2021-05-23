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В Африке проснулся вулкан Ньирангонго: из окрестностей эвакуируют местных жителей
Источник материала: ОНТ
Вулкан, который доставил неприятности. В Африке проснулся Ньирагонго. И в отличие от своих коллег Эйяфьятлайокудля и Фаградальсфьядля – он серьезно угрожает людям
Рядом с зоной бедствия находится двухмиллионный город Гома, оттуда начинается срочная эвакуация. Электричество, как и связь отключены. Сейчас ситуацию пытаются урегулировать местные власти, вулкан спал 19 лет и как долго он будет в активном состоянии – предсказать сложно.
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Вулкан, который доставил неприятности. В Африке проснулся Ньирагонго. И в отличие от своих коллег Эйяфьятлайокудля и Фаградальсфьядля – он серьезно угрожает...
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