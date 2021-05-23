Хоккеисты Беларуси одержали первую победу на чемпионате мира в Риге, повержены шведы

Источник материала: ОНТ

Сборная команда Беларуси по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира в Риге (Латвия). Белорусская дружина праздновала триумф с минимальным счетом – 1:0.

Единственная шайба в непростом конкурентном матче была заброшена в третьем периоде, отличился форвард Герман Нестеров.

Следующая игра сведет белорусов на льду с чехами. Матч состоится 24 мая.

Фото: hockey.by

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