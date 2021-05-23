|
Хоккеисты Беларуси одержали первую победу на чемпионате мира в Риге, повержены шведы
Источник материала: ОНТ
Сборная команда Беларуси по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира в Риге (Латвия). Белорусская дружина праздновала триумф с минимальным счетом – 1:0.
Единственная шайба в непростом конкурентном матче была заброшена в третьем периоде, отличился форвард Герман Нестеров.
Следующая игра сведет белорусов на льду с чехами. Матч состоится 24 мая.
Фото: hockey.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная команда Беларуси по хоккею одержала первую победу на чемпионате мира в Риге (Латвия). Белорусская дружина праздновала триумф с минимальным счетом – 1:0. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)