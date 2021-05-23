Команда Словакии обыграла британских хоккеистов на чемпионате мира

Источник материала: ОНТ

Соперник сборной Беларуси по группе «А», команда Словакии, одержала уже вторую победу на чемпионате мира, обыграв Великобританию – 2:1.

А в группе «B» начавшие с сенсационной победы над Канадой хозяева турнира – хоккеисты Латвии – проиграли команде Казахстана. Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов удачливее оказались хоккеисты Казахстана: решающий бросок исполнил нападающий Евгений Рымарев.

Сборная Чехии потерпела уже второе поражение, крупно уступив команде Швейцарии – 2:5. Норвежцы не испытали проблем с итальянцами – 4:1.

23 мая в нашей группе сыграют команды Дании и Швейцарии, а в группе «B» сразятся сборные Казахстана и Финляндии, а также США и Канады.

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