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Команда Словакии обыграла британских хоккеистов на чемпионате мира

23.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Команда Словакии обыграла британских хоккеистов на чемпионате мира

Соперник сборной Беларуси по группе «А», команда Словакии, одержала уже вторую победу на чемпионате мира, обыграв Великобританию – 2:1.

А в группе «B» начавшие с сенсационной победы над Канадой хозяева турнира – хоккеисты Латвии – проиграли команде Казахстана. Основное время встречи завершилось вничью – 2:2. В овертайме шайб заброшено не было, а в серии буллитов удачливее оказались хоккеисты Казахстана: решающий бросок исполнил нападающий Евгений Рымарев.

Сборная Чехии потерпела уже второе поражение, крупно уступив команде Швейцарии – 2:5. Норвежцы не испытали проблем с итальянцами – 4:1. 

23 мая в нашей группе сыграют команды Дании и Швейцарии, а в группе «B» сразятся сборные Казахстана и Финляндии, а также США и Канады.

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Соперник сборной Беларуси по группе «А», команда Словакии, одержала уже вторую победу на чемпионате мира, обыграв Великобританию – 2:1. А в группе «B» начавшие с...
 
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