СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту ложного минирования самолета Ryanair

Источник материала: ОНТ

23 мая поступила информация о минировании самолета Ryanair, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки сведений судно совершило посадку в Национальном аэропорту «Минск».

Сообщение о минировании самолета не подтвердилось , воздушное судно после проверки пассажиров и багажа готовится к вылету.

Следственный комитет Беларуси информирует о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об опасности.

Фото: instagram / ryanair

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