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СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту ложного минирования самолета Ryanair
Источник материала: ОНТ
23 мая поступила информация о минировании самолета Ryanair, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки сведений судно совершило посадку в Национальном аэропорту «Минск».
Сообщение о минировании самолета
Следственный комитет Беларуси
Фото: instagram / ryanair
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23 мая поступила информация о минировании самолета Ryanair, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки сведений судно совершило посадку в Национальном аэропорту...
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