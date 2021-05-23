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Сообщение о минировании самолета Ryanair не подтвердилось, судно готовится к вылету
Источник материала: ОНТ
Сообщение о минировании самолета Ryanair, запросившего экстренную посадку в Минске, не подтвердилось. Воздушное судно готовится к вылету. Об этом
23 мая выполнявший рейс по маршруту Афины-Вильнюс самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск. Причиной стала информация о минировании судна.
На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительную проверку на авиационную безопасность. С рейса был снят и багаж, его также проверили.
Сообщение о минировании не было подтверждено.
По состоянию на 17:45 самолет Ryanair находился в Национальном аэропорту Минск и готовился к вылету.
Фото: instagram / ryanair
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Сообщение о минировании самолета Ryanair, запросившего экстренную посадку в Минске, не подтвердилось. Воздушное судно готовится к вылету. Об этом информирует...
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