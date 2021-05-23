Сообщение о минировании самолета Ryanair не подтвердилось, судно готовится к вылету

Источник материала: ОНТ

Сообщение о минировании самолета Ryanair, запросившего экстренную посадку в Минске, не подтвердилось. Воздушное судно готовится к вылету. Об этом информирует официальный Telegram-канал Национального аэропорта Минск.

23 мая выполнявший рейс по маршруту Афины-Вильнюс самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск. Причиной стала информация о минировании судна.

На борту самолета находились 123 пассажира. Все они прошли дополнительную проверку на авиационную безопасность. С рейса был снят и багаж, его также проверили.

Сообщение о минировании не было подтверждено.

По состоянию на 17:45 самолет Ryanair находился в Национальном аэропорту Минск и готовился к вылету.

Фото: instagram / ryanair

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