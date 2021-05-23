Вокалист победившей на «Евровидении» группы пройдет тест на наркотики

Источник материала: ОНТ

Вокалиста итальянской рок-группы Måneskin, одержавшей победу на песенном конкурсе «Евровидение», проверят на наличие в его организме наркотических веществ. Дамиано Давид сдаст тест добровольно. Об этом 23 мая объявили организаторы конкурса, комментируя слухи о том, что певец мог находиться под воздействием запрещенных веществ, передает ТАСС.

Отмечается, что группа требовала проведения теста на наркотики еще 22 мая вечером, но Европейский вещательный союз организовать немедленную проверку не смог.

На ролике, о котором идет речь, вокалист наклоняется к столу и сразу же от него отстраняется. Что именно находилось на столе, неизвестно.

Фото: twitter / thisismaneskin

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram