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Вокалист победившей на «Евровидении» группы пройдет тест на наркотики

23.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вокалист победившей на «Евровидении» группы пройдет тест на наркотики

Вокалиста итальянской рок-группы Måneskin, одержавшей победу на песенном конкурсе «Евровидение», проверят на наличие в его организме наркотических веществ. Дамиано Давид сдаст тест добровольно. Об этом 23 мая объявили организаторы конкурса, комментируя слухи о том, что певец мог находиться под воздействием запрещенных веществ, передает ТАСС.

Отмечается, что группа требовала проведения теста на наркотики еще 22 мая вечером, но Европейский вещательный союз организовать немедленную проверку не смог.

На ролике, о котором идет речь, вокалист наклоняется к столу и сразу же от него отстраняется. Что именно находилось на столе, неизвестно.

Фото: twitter / thisismaneskin

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Вокалиста итальянской рок-группы Måneskin, одержавшей победу на песенном конкурсе «Евровидение», проверят на наличие в его организме наркотических веществ. Дамиано...
 
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