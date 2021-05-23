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Брестчане присоединись к крайне необычному марафону – со сбором мусора

23.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Брестчане присоединись к крайне необычному марафону – со сбором мусора

Брестчане присоединись к самому необычному марафону – со сбором мусора.


Экологическое движение появилось в 2016 в Швеции и стало популярным во всём мире. Идею плоггинга – совместить спорт с уборкой – придумал активист Эрик Альстрем. Однажды швейцарец вернулся в Стокгольм с горнолыжного курорта и увидел, сколько мусора на улицах родного города. Узнав, что в Беларуси у него есть единомышленники, записал для них обращение и даже провел небольшой мастер-класс. 

Участие добровольное, необходимо лишь пройти регистрацию, самыми активными оказались школьники, не испугал даже дождь. Перед стартом небольшая разминка, участникам предстояло пробежать больше трёх километров. Выбрали наиболее загрязнённый участок – лесополосу на въезде в Брест

Александр Бевз, организатор проекта «Plogging Belarus»: «На каждом маршруте есть контрольные точке, на этих точках мы ссыпаем собранный мусор и сразу же его сортируем. Дальше коммунальные службы его вывозят, то есть не просто собираем, стараемся, чтобы он еще работал вторсырье».

Все бегуны – как одна команда. Бумага, окурки, пластиковые бутылки – пакеты наполнялись по мере преодоления маршрута. На финише всех ждал пикник и обмен впечатлениями. Организаторы намерены привлечь к проекту как можно больше людей. Уверены: кто собирал мусор, тот никогда не бросит мимо урны. Следующими на дистанцию выйдут жители Гродно.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Брестчане присоединись к самому необычному марафону – со сбором мусора. Экологическое движение появилось в 2016 в Швеции и стало популярным во всём мире. Идею...
 
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