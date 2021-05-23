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Минобороны рассказало, как сопровождали самолет Ryanair

23.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минобороны рассказало, как сопровождали самолет Ryanair

Начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич прокомментировал сопровождение самолета, запросившего посадку в Национальном аэропорту Минск. Его слова приводит БЕЛТА.

Генерал-майор пояснил, что дежурному экипажу была поставлена задача осуществлять контроль, а в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну в осуществлении безопасной посадки на аэродром Минск-2. Дежурный экипаж после посадки гражданского судна осуществил приземлился аэродроме базирования.

Фото: «Во славу Родины»

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Теги: Минск
 
 
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Начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич прокомментировал сопровождение самолета,...
 
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