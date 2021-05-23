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Минобороны рассказало, как сопровождали самолет Ryanair
Источник материала: ОНТ
Начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич прокомментировал сопровождение самолета, запросившего посадку в Национальном аэропорту Минск. Его слова
Генерал-майор пояснил, что дежурному экипажу была поставлена задача осуществлять контроль, а в случае необходимости оказать помощь гражданскому судну в осуществлении безопасной посадки на аэродром Минск-2. Дежурный экипаж после посадки гражданского судна осуществил приземлился аэродроме базирования.
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Начальник Главного штаба – первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Гурцевич прокомментировал сопровождение самолета,...
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