США атаковали миллиарды цикад

Источник материала: ОНТ

В ряде американских штатов было зафиксировано масштабное нашествие цикад, которые периодически – раз в 17 лет – выбираются из земли.

Жители разных регионов США публикуют в соцсетях кадры, на которых изображены скопления насекомых. По сведениям NBC News, цикады в настоящее время наиболее активны в Мэриленде, Вирджинии и Джорджии. Ожидается, что число насекомых вырастет из-за потепления.

Цикады выбрались на поверхность впервые за 17 лет, сообщают ученые.

Появившиеся цикады – периодические насекомые, которые большую часть жизни проводят под землей, где питаются корнями деревьев. На поверхность они выбираются, чтобы найти себе пару.

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