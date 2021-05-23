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США атаковали миллиарды цикад
Источник материала: ОНТ
В ряде американских штатов было зафиксировано масштабное нашествие цикад, которые периодически – раз в 17 лет – выбираются из земли.
Жители разных регионов США публикуют в соцсетях кадры, на которых изображены скопления насекомых. По
Цикады выбрались на поверхность впервые за 17 лет, сообщают ученые.
Появившиеся цикады – периодические насекомые, которые большую часть жизни проводят под землей, где питаются корнями деревьев. На поверхность они выбираются, чтобы найти себе пару.
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В ряде американских штатов было зафиксировано масштабное нашествие цикад, которые периодически – раз в 17 лет – выбираются из земли. Жители разных регионов США...
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