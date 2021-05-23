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Место пересечения экономических интересов: более 20 стран присоединились к международной выставке «Весна в Гомеле»
Источник материала: ОНТ
Место пересечения экономических интересов. Около 25 стран – от Китая до Австралии – присоединились к международной выставке «Весна в Гомеле».
Деловая программа форума ориентирована на углубление межрегиональных контактов. Интересы разные – от общепита до крупной промышленности. Задача – расширить клиентскую базу и географию экспорта.
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Место пересечения экономических интересов: более 20 стран присоединились к международной выставке «Весна в Гомеле»
Место пересечения экономических интересов. Около 25 стран – от Китая до Австралии – присоединились к международной выставке «Весна в Гомеле». Из-за пандемии...
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