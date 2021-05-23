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Место пересечения экономических интересов: более 20 стран присоединились к международной выставке «Весна в Гомеле»

23.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Место пересечения экономических интересов: более 20 стран присоединились к международной выставке «Весна в Гомеле»

Место пересечения экономических интересов. Около 25 стран – от Китая до Австралии – присоединились к международной выставке «Весна в Гомеле».



Из-за пандемии участники решили обойтись без прямых переговоров и круглых столов. Альтернативной диалоговой площадкой стал интернет. Новые контракты и взаимовыгодные проекты в круглосуточном режиме обсуждаются на сайте Гомельского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты. У гостей есть возможность буквально из любой точки мира детально изучить инвестиционный потенциал региона и найти здесь партнёров.

Деловая программа форума ориентирована на углубление межрегиональных контактов. Интересы разные – от общепита до крупной промышленности. Задача – расширить клиентскую базу и географию экспорта.

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Теги: Гомель
 
 
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Место пересечения экономических интересов. Около 25 стран – от Китая до Австралии – присоединились к международной выставке «Весна в Гомеле». Из-за пандемии...
 
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