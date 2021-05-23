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Сборная Беларуси по хоккею обыграла Швецию. Впервые в истории чемпионата мира
Источник материала: Onliner
Сегодня в Риге сборная Беларуси провела второй матч на чемпионате мира по хоккею. На этот раз хоккеисты встречались с соперниками из Швеции и одержали сенсационную победу со счетом 1:0. Это случилось впервые за всю историю хоккейных чемпионатов мира. Единственная шайба была заброшена в третьем периоде.
Швеция исторически считается сильным соперником и традиционным фаворитом чемпионатов мира. Сегодня белорусские хоккеисты одержали минимальную победу над шведами, а шайбу на 41 минуте матча забросил Герман Нестеров. Такое случилось впервые на чемпионате мира, хотя раньше белорусы уже обыгрывали шведов в официальных матчах: это случилось в 2002 году на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Тогда сборная Беларуси в напряженном противостоянии обыграла соперников со счетом 4:3.
Свой первый матч на чемпионате мира в Риге сборная Беларуси провела в пятницу вечером. В соперниках была команда Словакии — далеко не самый грозный коллектив в группе А. Тем не менее старт белорусам не удался: проиграли. Итоговый счет встречи 2:5 в пользу Словакии.
Напомним расписание белорусской сборной на ЧМ-2021:
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Сегодня в Риге сборная Беларуси провела второй матч на чемпионате мира по хоккею. На этот раз хоккеисты встречались с соперниками из Швеции и одержали...
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