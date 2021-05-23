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Экстренная посадка самолета в Минске: реакция зарубежных стран

23.05.2021 19:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

После сегодняшней экстренной посадки самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, представители зарубежных стран и организаций стали комментировать происходящее. Собираем все реакции в одном месте.

Еврокомиссиия

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала в своем твиттер-аккаунте на сегодняшнюю посадку самолета в Минске.

«Совершенно недопустимо принуждать рейс Ryanair из Афин в Вильнюс к посадке в Минске. ВСЕ пассажиры должны получить возможность немедленно продолжить свое путешествие в Вильнюс, и должна быть обеспечена их безопасность. Любое нарушение правил международного воздушного транспорта влечет за собой последствия», — написала она.

Европарламент

«Мы внимательно следим за сообщениями о вынужденной посадке рейса Ryanair в Минске и предполагаемом аресте активиста и журналиста Романа Протасевича. Нам нужны немедленные объяснения, и он (Протасевич) должен быть освобожден. Все 171 пассажир рейса должны быть освобождены без промедления», — заявил в своем твиттер-аккаунте глава Европарламента Давид Сассоли.

Литва

Президент Литвы Гитанас Науседа в своем твиттер-аккаунте назвал ситуацию с самолетом беспрецедентной и потребовал освобождения Романа Протасевича.

А в своем заявлении на официальной фейсбук-странице литовский президент призвал союзников НАТО и ЕС немедленно отреагировать «на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации».

«Я требую, чтобы белорусский режим немедленно освободил задержанного и разрешил ему, а также всем другим пассажирам самолета продолжить путешествие в Вильнюс. Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, исходящую от белорусского режима для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно принять срочные меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Я поговорю об этом завтра на Европейском совете в Брюсселе», — написал он.

Тем временем В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси.

«23 мая временный поверенный в делах Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел. От него потребовали немедленного освобождения всех пассажиров и членов экипажа», — сообщает сайт Министерства иностранных дел Литвы. О подробностях обещают написать позже.

Австрия

Министерство иностранных дел Австрии также опубликовало сообщение по поводу ситуации в Минске.

«Тревожные сообщения о самолете Ryanair, переброшенном в Минск. Всем пассажирам должно быть разрешено продолжить путешествие, и нам необходимо независимое международное расследование этого инцидента. Срочно требуем освобождения активиста Романа Протасевича», — говорится в заявлении австрийского МИД.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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