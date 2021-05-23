ЧМ по хоккею: белорусские хоккеисты победили Швецию

Шайбу забросил натурализованный форвард из России Герман Нестеров. Напомним, Беларусь смогла выиграть у Швеции в официальных матчах только однажды. Это случилось на Олимпиаде 2002 в Солт-Лейк-Сити, где белорусы сенсационно переиграли шведов в четвертьфинале благодаря фееричному голу Владимира Копатя, который вошел в анналы белорусского спорта,т interfax.by