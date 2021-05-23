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ЧМ по хоккею: белорусские хоккеисты победили Швецию

23.05.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы выиграли со счетом 1:0. Это первая в истории победа над шведами на ЧМ.

Шайбу забросил натурализованный форвард из России Герман Нестеров. Напомним,  Беларусь смогла выиграть у Швеции в официальных матчах только однажды. Это случилось на Олимпиаде 2002 в Солт-Лейк-Сити, где белорусы сенсационно переиграли шведов в четвертьфинале благодаря фееричному голу Владимира Копатя, который вошел в анналы белорусского спорта, пишет interfax.by

В первом матче на проходящем в Риге чемпионате Беларусь проиграла Словакии (2:5), а Швеция — Дании (3:4).
 
 
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Белорусы выиграли со счетом 1:0. Это первая в истории победа над шведами на ЧМ.
 
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