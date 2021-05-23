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Авиакомпания Ryanair получила разрешение на вылет самолета из Минска

23.05.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следовавший в Вильнюс самолет Ryanair вылетит из Минска после 19:00 мнск Авиакомпания принесла пассажирам извинения за задержку

Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в воскресенье ирландской авиакомпании.

"Местные власти дали разрешение на вылет самолета, который должен покинуть Минск после 19:00 по местному времени", - добавили в авиакомпании.

"Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по независящим от Ryanair причинам", - отметили в авиаперевозчике.

Однако извинений будет недостаточно.
 
Теги: Минск
 
 
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Следовавший в Вильнюс самолет Ryanair вылетит из Минска после 19:00 мск Авиакомпания принесла пассажирам извинения за задержку
 
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