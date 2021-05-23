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Вот так Беларусь спасла Европу. СК Беларуси возбудил уголовное дело по факту сообщения о минировании самолета Ryanair

23.05.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту сообщения о минировании самолета Ryanair, экстренно севшего в воскресенье в Минске.

"По данному факту Октябрьским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности по ч.1 ст.340 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении СК.

№По данным следствия, днем 23 мая поступила информация о минировании самолёта, совершавшего рейс Афины-Вильнюс. Для проверки полученных сведений самолет приземлился в Национальном аэропорту ''Минск''.

На место происшествия выбывали саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа. Взрывных устройств не обнаружено", - цитирует Интерфакс СК.

Как сообщалось, в воскресенье в Нацаэропорту Минск был экстренно посажен самолета Ryanair следовавший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что самолет посадили из-за информации о минировании.


Фото: Delfi


"Беларусь защитила Европу", - написал по поводу ЧП близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого"

"Поступила информация о заминировании самолета. И хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать", - говорилось в сообщении.

Сообщалось, что по поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.
 
Теги: Минск
 
 
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Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по факту сообщения о минировании самолета Ryanair, экстренно севшего в воскресенье в Минске.
 
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