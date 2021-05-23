Рогов: «Стандарты преследования оппозиции в Беларуси станут стандартами в России через 1,5-2 года или раньше»

Источник материала: Салiдарнасць

Российский политолог – о потенциальном казусе белли.





– Очередной акт международного государственного терроризма с захватом иностранного воздушного судна в значительной мере стал результатом попустительства со стороны ЕС в отношении предыдущих операций спецслужб восточных диктатур на территории Евросоюза, – пишет Кирилл Рогов. – В принципе, такой инцидент должен рассматриваться как «потенциальный казус белли». То есть вооруженное вмешательство.

Так или иначе, речь идет о еще одной поворотной точке. До сих пор ЕС давал повод не рассматривать всерьез его озабоченности и санкционные угрозы. И это лишь стимулировало вкус к провокациям с востока. Вопрос сегодня стоит, а обладает ли ЕС хоть какими-то средствами давления (в принципе, да) и политической волей (в принципе, нет), чтобы обозначить для восточных диктатур «рубеж реальных потерь» и значимых последствий.

Надо понимать, что уже сегодня Лукашенко не обладает ни политической субъектностью, ни фактическим суверенитетом, но играет роль лишь фронтмена Кремля. Надо также понимать, что стандарты преследования оппозиции в Беларуси станут стандартами в России через полтора два года или раньше.