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Ryanair: об угрозе экипажу самолета Афины—Вильнюс сообщили диспетчеры из Беларуси

23.05.2021 20:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Об угрозе экипажу самолета Афины—Вильнюс, который экстренно приземлился в Минске, сообщили диспетчеры из Беларуси. Об этом Onliner сообщили в пресс-службе Ryanair.

— Экипаж рейса Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, сегодня (23 мая) был уведомлен Управлением воздушного движения Беларуси о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил указание уйти в ближайший аэропорт, в Минск, — сообщили Onliner в пресс-службе компании.

Там отметили, что самолет благополучно приземлился, пассажиров вывели из салона, а проверка безопасности была проведена местными властями.

— Ничего опасного обнаружено не было, и власти разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем. Самолет провел 5 часов на земле в Минске. Аэропорт Минска сообщил Ryanair, что самолет должен вылететь в 19:00 по минскому времени, — отметили в компании.

Ryanair уведомила об инциденте соответствующие национальные и европейские агентства по безопасности и охране и приносит извинения пассажирам за эту задержку.

(будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Об угрозе экипажу самолета Афины—Вильнюс, который экстренно приземлился в Минске, сообщили диспетчеры из Беларуси. Об этом Onliner сообщили в пресс-службе Ryanair.Читать...
 
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